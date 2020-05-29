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Goodyear, AZ
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3538 N 143RD Lane
Last updated March 29 2020 at 7:27 AM

3538 N 143RD Lane

3538 North 143rd Lane · No Longer Available
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Location

3538 North 143rd Lane, Goodyear, AZ 85395
Sunrise

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3538 N 143RD Lane have any available units?
3538 N 143RD Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 3538 N 143RD Lane have?
Some of 3538 N 143RD Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3538 N 143RD Lane currently offering any rent specials?
3538 N 143RD Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3538 N 143RD Lane pet-friendly?
No, 3538 N 143RD Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 3538 N 143RD Lane offer parking?
Yes, 3538 N 143RD Lane offers parking.
Does 3538 N 143RD Lane have units with washers and dryers?
No, 3538 N 143RD Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3538 N 143RD Lane have a pool?
No, 3538 N 143RD Lane does not have a pool.
Does 3538 N 143RD Lane have accessible units?
No, 3538 N 143RD Lane does not have accessible units.
Does 3538 N 143RD Lane have units with dishwashers?
Yes, 3538 N 143RD Lane has units with dishwashers.
Does 3538 N 143RD Lane have units with air conditioning?
No, 3538 N 143RD Lane does not have units with air conditioning.
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