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Goodyear, AZ
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15923 W Tohono Dr
Last updated January 8 2020 at 8:44 AM

15923 W Tohono Dr

15923 West Tohono Drive · No Longer Available
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Location

15923 West Tohono Drive, Goodyear, AZ 85338
Pueblo Verde

Amenities

garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
garbage disposal
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15923 W Tohono Dr have any available units?
15923 W Tohono Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 15923 W Tohono Dr have?
Some of 15923 W Tohono Dr's amenities include garbage disposal, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15923 W Tohono Dr currently offering any rent specials?
15923 W Tohono Dr is not currently offering any rent specials.
Is 15923 W Tohono Dr pet-friendly?
Yes, 15923 W Tohono Dr is pet friendly.
Does 15923 W Tohono Dr offer parking?
No, 15923 W Tohono Dr does not offer parking.
Does 15923 W Tohono Dr have units with washers and dryers?
No, 15923 W Tohono Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 15923 W Tohono Dr have a pool?
No, 15923 W Tohono Dr does not have a pool.
Does 15923 W Tohono Dr have accessible units?
No, 15923 W Tohono Dr does not have accessible units.
Does 15923 W Tohono Dr have units with dishwashers?
Yes, 15923 W Tohono Dr has units with dishwashers.
Does 15923 W Tohono Dr have units with air conditioning?
Yes, 15923 W Tohono Dr has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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