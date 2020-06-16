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15129 W FAIRMOUNT Avenue
Last updated May 12 2020 at 1:04 PM

15129 W FAIRMOUNT Avenue

15129 West Fairmount Avenue · (602) 942-4200
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Location

15129 West Fairmount Avenue, Goodyear, AZ 85395
Pebblecreek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 2 Bath · 1445 sqft

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Amenities

patio / balcony
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Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have any available units?
15129 W FAIRMOUNT Avenue has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have?
Some of 15129 W FAIRMOUNT Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15129 W FAIRMOUNT Avenue currently offering any rent specials?
15129 W FAIRMOUNT Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 15129 W FAIRMOUNT Avenue pet-friendly?
No, 15129 W FAIRMOUNT Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue offer parking?
Yes, 15129 W FAIRMOUNT Avenue does offer parking.
Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have units with washers and dryers?
No, 15129 W FAIRMOUNT Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have a pool?
Yes, 15129 W FAIRMOUNT Avenue has a pool.
Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have accessible units?
No, 15129 W FAIRMOUNT Avenue does not have accessible units.
Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have units with dishwashers?
Yes, 15129 W FAIRMOUNT Avenue has units with dishwashers.
Does 15129 W FAIRMOUNT Avenue have units with air conditioning?
No, 15129 W FAIRMOUNT Avenue does not have units with air conditioning.
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