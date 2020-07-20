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Goodyear, AZ
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12772 S 175TH Lane
Last updated April 17 2020 at 12:48 AM

12772 S 175TH Lane

12772 South 175th Lane · No Longer Available
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Location

12772 South 175th Lane, Goodyear, AZ 85338
Estrella Mountain Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
gym
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
parking
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12772 S 175TH Lane have any available units?
12772 S 175TH Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 12772 S 175TH Lane have?
Some of 12772 S 175TH Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12772 S 175TH Lane currently offering any rent specials?
12772 S 175TH Lane is not currently offering any rent specials.
Is 12772 S 175TH Lane pet-friendly?
Yes, 12772 S 175TH Lane is pet friendly.
Does 12772 S 175TH Lane offer parking?
Yes, 12772 S 175TH Lane offers parking.
Does 12772 S 175TH Lane have units with washers and dryers?
No, 12772 S 175TH Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 12772 S 175TH Lane have a pool?
No, 12772 S 175TH Lane does not have a pool.
Does 12772 S 175TH Lane have accessible units?
No, 12772 S 175TH Lane does not have accessible units.
Does 12772 S 175TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 12772 S 175TH Lane has units with dishwashers.
Does 12772 S 175TH Lane have units with air conditioning?
No, 12772 S 175TH Lane does not have units with air conditioning.
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