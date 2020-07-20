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Gilbert, AZ
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4730 S MCMINN Drive
Last updated March 27 2019 at 9:43 AM

4730 S MCMINN Drive

4730 South Mcminn Drive · No Longer Available
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Location

4730 South Mcminn Drive, Gilbert, AZ 85297
Layton Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4730 S MCMINN Drive have any available units?
4730 S MCMINN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 4730 S MCMINN Drive have?
Some of 4730 S MCMINN Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4730 S MCMINN Drive currently offering any rent specials?
4730 S MCMINN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4730 S MCMINN Drive pet-friendly?
No, 4730 S MCMINN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 4730 S MCMINN Drive offer parking?
Yes, 4730 S MCMINN Drive offers parking.
Does 4730 S MCMINN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4730 S MCMINN Drive offers units with in unit laundry.
Does 4730 S MCMINN Drive have a pool?
No, 4730 S MCMINN Drive does not have a pool.
Does 4730 S MCMINN Drive have accessible units?
No, 4730 S MCMINN Drive does not have accessible units.
Does 4730 S MCMINN Drive have units with dishwashers?
Yes, 4730 S MCMINN Drive has units with dishwashers.
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