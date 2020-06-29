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Gilbert, AZ
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150 E BETSY Lane
Last updated April 2 2020 at 6:07 PM

150 E BETSY Lane

150 East Betsy Lane · No Longer Available
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Location

150 East Betsy Lane, Gilbert, AZ 85296

Amenities

granite counters
dishwasher
walk in closets
gym
basketball court
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
gym
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 150 E BETSY Lane have any available units?
150 E BETSY Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 150 E BETSY Lane have?
Some of 150 E BETSY Lane's amenities include granite counters, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 150 E BETSY Lane currently offering any rent specials?
150 E BETSY Lane is not currently offering any rent specials.
Is 150 E BETSY Lane pet-friendly?
No, 150 E BETSY Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 150 E BETSY Lane offer parking?
No, 150 E BETSY Lane does not offer parking.
Does 150 E BETSY Lane have units with washers and dryers?
No, 150 E BETSY Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 150 E BETSY Lane have a pool?
No, 150 E BETSY Lane does not have a pool.
Does 150 E BETSY Lane have accessible units?
No, 150 E BETSY Lane does not have accessible units.
Does 150 E BETSY Lane have units with dishwashers?
Yes, 150 E BETSY Lane has units with dishwashers.
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