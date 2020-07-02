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Chandler, AZ
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2303 E Winged Foot Dr
Last updated April 11 2020 at 10:09 AM

2303 E Winged Foot Dr

2303 East Winged Foot Drive · No Longer Available
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Location

2303 East Winged Foot Drive, Chandler, AZ 85249
Cooper Commons

Amenities

pet friendly
walk in closets
pool
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
5 bed, 3000 sft, house with pool in south Chandler - PRIME, PRIVATE, CORNER LOT TUCKED IN THE BACK OF A CUL-DE-SAC BORDERING COMMON AREA * OPEN, FLOWING FLOOR PLAN MAXIMIZES SQUARE FOOTAGE * HUGE KITCHEN WITH BREAKFAST AREA OPENS TO FAMILY ROOM - PERFECT FOR ENTERTAINING * FANTASTICALLY LARGE MASTER SUITE WITH AN ENORMOUS WALK-IN CLOSET OF APPROXIMATELY 108 SQ. FT. * BONUS ROOM UPSTAIRS * DEN DOWNSTAIRS THAT'S PERFECT FOR A HOME OFFICE * BIG REAR YARD WITH A SPARKLING,ENJOY ARIZONA'S WEATHER WITH A PRIVATE POOL * EASY WALK TO ELEMENTARY SCHOOL AND PARK * WELL CARED HOME YOU'LL BE PROUD TO RENT IT.
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RENTAL TAX IS 1.5%

(RLNE5671482)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2303 E Winged Foot Dr have any available units?
2303 E Winged Foot Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
Is 2303 E Winged Foot Dr currently offering any rent specials?
2303 E Winged Foot Dr is not currently offering any rent specials.
Is 2303 E Winged Foot Dr pet-friendly?
Yes, 2303 E Winged Foot Dr is pet friendly.
Does 2303 E Winged Foot Dr offer parking?
No, 2303 E Winged Foot Dr does not offer parking.
Does 2303 E Winged Foot Dr have units with washers and dryers?
No, 2303 E Winged Foot Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 2303 E Winged Foot Dr have a pool?
Yes, 2303 E Winged Foot Dr has a pool.
Does 2303 E Winged Foot Dr have accessible units?
No, 2303 E Winged Foot Dr does not have accessible units.
Does 2303 E Winged Foot Dr have units with dishwashers?
No, 2303 E Winged Foot Dr does not have units with dishwashers.
Does 2303 E Winged Foot Dr have units with air conditioning?
No, 2303 E Winged Foot Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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