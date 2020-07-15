All apartments in Virginia Beach
Find more places like 968 Wasserman Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Virginia Beach, VA
/
968 Wasserman Drive
Last updated July 14 2020 at 7:30 AM

968 Wasserman Drive

968 Wasserman Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Virginia Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pools
See all

Location

968 Wasserman Drive, Virginia Beach, VA 23454
Pine Meadows

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
fireplace
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
CLEAN, WELL MAINTAINED AND BEAUTIFUL 3 BEDROOM, 2.5 BATH HOME LOCATED IN DESIRABLE PINE MEADOWS NEIGHBORHOOD. CONVENIENT TO MILITARY BASES, SHOPPING AND ENTERTAINMENT. APPLICANT MUST HAVE GOOD CREDIT. APPLICATION FEE, SECURITY DEPOSIT, AND 1ST MONTH RENT MUST BE IN 3 SEPARATE CERTIFIED FUNDS OR MONEY ORDERS ONLY. PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS. TENANTS ARE REQUIRED TO HAVE AND MAINTAIN A RENTERS INSURANCE POLICY. PLEASE CALL AGENT FOR MORE INFORMATION FOR APPLYING ONLINE AND INSURANCE REQUIREMENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 968 Wasserman Drive have any available units?
968 Wasserman Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Virginia Beach, VA.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 968 Wasserman Drive have?
Some of 968 Wasserman Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 968 Wasserman Drive currently offering any rent specials?
968 Wasserman Drive is not currently offering any rent specials.
Is 968 Wasserman Drive pet-friendly?
Yes, 968 Wasserman Drive is pet friendly.
Does 968 Wasserman Drive offer parking?
Yes, 968 Wasserman Drive offers parking.
Does 968 Wasserman Drive have units with washers and dryers?
No, 968 Wasserman Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 968 Wasserman Drive have a pool?
No, 968 Wasserman Drive does not have a pool.
Does 968 Wasserman Drive have accessible units?
No, 968 Wasserman Drive does not have accessible units.
Does 968 Wasserman Drive have units with dishwashers?
Yes, 968 Wasserman Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
Need a Roommate Agreement? (Template)
9 Tips to Get Cheaper Rent
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Windsong Apartment Homes
2352 Windway Ln
Virginia Beach, VA 23455
Courtyards at Chanticleer
1421 Automne Cir
Virginia Beach, VA 23451
Diamond North
1350 Sapphire Dr
Virginia Beach, VA 23455
Bayville
1512 Kindly Ln
Virginia Beach, VA 23455
Spring Water
1205 Colgin Dr
Virginia Beach, VA 23455
Solace Apartments
400 S Military Hwy
Virginia Beach, VA 23464
Dove Landing Apartments
5301 Justin Ct #104
Virginia Beach, VA 23462
Diamond Springs
5800 Bangor Sq
Virginia Beach, VA 23455

Similar Pages

Virginia Beach 1 BedroomsVirginia Beach 2 Bedrooms
Virginia Beach Dog Friendly ApartmentsVirginia Beach Pet Friendly Places
Virginia Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Norfolk, VAChesapeake, VANewport News, VAHampton, VA
Portsmouth, VASuffolk, VAWilliamsburg, VA
Elizabeth City, NCPoquoson, VACarrollton, VA

Nearby Neighborhoods

Northwest Virginia BeachNortheast Virginia Beach
North Central

Apartments Near Colleges

Hampton UniversityCollege of William and Mary
Christopher Newport UniversityEastern Virginia Medical School
Norfolk State University