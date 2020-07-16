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Prince William County, VA
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12650 DARA DRIVE
Last updated July 12 2020 at 1:02 AM

12650 DARA DRIVE

12650 Dara Drive · (703) 340-0320
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

12650 Dara Drive, Prince William County, VA 22192

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,350

1 Bed · 1 Bath · 700 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
all utils included
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
ALL UTILITIES INCLUDED. THIS IS A WALKERS PARADISE. 1 BEDROOM, 1 BATHROOM CONDO COMPLETELY REMODELED 2018 WITH NEW HARDWOOD FLOORS, FRESH PAINT THROUGHOUT, FIXTURES, NEW HVAC 2020. THIS HOME OFFERS YOU A CLASSY YET A VERY SIMPLE LAYOUT. THIS UNIT IS COMPLETE WITH ONSITE LAUNDRY FACILITIES JUST 2 FLOORS DOWNS AND SECURE STORAGE. JUST A SHORT WALK TO HISTORIC OCCOQUAN, RESTAURANTS, SHOP, BOAT SLIPS, ENTERTAINMENT, BIKE PATHS, AND MUCH MORE! DON'T MISS THIS ONE. PLEASE BOOK SHOWING VIA SHOWING TIME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12650 DARA DRIVE have any available units?
12650 DARA DRIVE has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12650 DARA DRIVE have?
Some of 12650 DARA DRIVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12650 DARA DRIVE currently offering any rent specials?
12650 DARA DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 12650 DARA DRIVE pet-friendly?
No, 12650 DARA DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Prince William County.
Does 12650 DARA DRIVE offer parking?
No, 12650 DARA DRIVE does not offer parking.
Does 12650 DARA DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 12650 DARA DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 12650 DARA DRIVE have a pool?
No, 12650 DARA DRIVE does not have a pool.
Does 12650 DARA DRIVE have accessible units?
No, 12650 DARA DRIVE does not have accessible units.
Does 12650 DARA DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 12650 DARA DRIVE has units with dishwashers.
Does 12650 DARA DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 12650 DARA DRIVE has units with air conditioning.
Interested in 12650 DARA DRIVE?
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