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Franconia, VA
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6639 ELK PARK COURT
Last updated March 20 2020 at 2:30 PM

6639 ELK PARK COURT

6639 Elk Park Court · No Longer Available
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Location

6639 Elk Park Court, Franconia, VA 22310

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
AVAILABLE IMMEDIATELY! CONVENIENTLY LOCATED, COZY , 2 LEVEL, END TOWNHOME WITH 4BRS, 2.5 BATHS WITH RECENT UPDATES INCLUDING NEW: PAINT, LIGHTING, GRANITE TOPS, UPGRADED MAIN LEVEL FLOORING, RECESSED LIGHTS, CEILING FANS, STEEL APPLIANCE... TRADITIONAL MAIN LEVEL OFFERS EAT IN KITCHEN W UPDATES, OPEN DINING ROOM/LIVING THAT BOASTS WOOD BURNING FIREPLACE WITH MANTLE AND SLIDING GLASS DOOR THAT OPENS TO LARGE, FENCED BACKYARD! UPPER LEVEL OFFERS 4BRS AND 2 FULL BATHROOMS! 2 ASSIGNED PARKING SPACES PLUS ADDITIONAL STREET PARKING BEHIND HOUSE. NEARBY COMMUNITY POOL! BACKYARD HUGE PATIO AND SHED W GATE TO REAR! 2 SEPARATE CHECKS REQUIRED 1 MONTHS RENT PAYABLE TO WEICHERT (CASHIERS OR CERTIFIED) AND $50 APPLICATION FEE, CONTACT LISTER. NO SMOKERS OR PETS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6639 ELK PARK COURT have any available units?
6639 ELK PARK COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Franconia, VA.
What amenities does 6639 ELK PARK COURT have?
Some of 6639 ELK PARK COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6639 ELK PARK COURT currently offering any rent specials?
6639 ELK PARK COURT is not currently offering any rent specials.
Is 6639 ELK PARK COURT pet-friendly?
Yes, 6639 ELK PARK COURT is pet friendly.
Does 6639 ELK PARK COURT offer parking?
Yes, 6639 ELK PARK COURT offers parking.
Does 6639 ELK PARK COURT have units with washers and dryers?
Yes, 6639 ELK PARK COURT offers units with in unit laundry.
Does 6639 ELK PARK COURT have a pool?
Yes, 6639 ELK PARK COURT has a pool.
Does 6639 ELK PARK COURT have accessible units?
No, 6639 ELK PARK COURT does not have accessible units.
Does 6639 ELK PARK COURT have units with dishwashers?
Yes, 6639 ELK PARK COURT has units with dishwashers.
Does 6639 ELK PARK COURT have units with air conditioning?
No, 6639 ELK PARK COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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