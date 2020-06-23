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Dunn Loring, VA
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8007 OAK STREET
Last updated July 17 2019 at 7:27 PM

8007 OAK STREET

8007 Oak St · No Longer Available
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Location

8007 Oak St, Dunn Loring, VA 22027
Dunn Loring

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
UPGRADES! GREAT LOCATION! WALK TO DL METRO,CLOSE TO TYSON'S,RTE50,I66,BELTWAY 495,LEE HWY/29,DULLES ACCESS RD!3-LVL COLONIAL LARGE 4BRs,3FULL BAs,1HALF BA,FIN BSMT, 2 FPL,2 CAR GAR, WIDE DRIVEWAY, LARGE REAR DECK. NEW KITCHEN APPLIANCE,, NEW WASHER/DRYER, NEW WINDOWS (2018), NEWLY INSTALLED WALL-TO-WALL CARPETS, NEW LAMINATE FLOORS, RENOVATED MASTER BATH SHOWER, NEWLY REFINISHED DECK, ETC AVAILABLE JUN 23. GOOD CREDIT A MUST!MINIMUM SCORE 620. LIMIT TO 2 INCOMES COMBINED TO QUALIFY. MINIMUM COMBINED INCOME REQUIRED $9K PER MONTH. ABSOLUTELY NO PETS & NO SMOKING ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8007 OAK STREET have any available units?
8007 OAK STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunn Loring, VA.
What amenities does 8007 OAK STREET have?
Some of 8007 OAK STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8007 OAK STREET currently offering any rent specials?
8007 OAK STREET is not currently offering any rent specials.
Is 8007 OAK STREET pet-friendly?
No, 8007 OAK STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunn Loring.
Does 8007 OAK STREET offer parking?
Yes, 8007 OAK STREET offers parking.
Does 8007 OAK STREET have units with washers and dryers?
Yes, 8007 OAK STREET offers units with in unit laundry.
Does 8007 OAK STREET have a pool?
No, 8007 OAK STREET does not have a pool.
Does 8007 OAK STREET have accessible units?
No, 8007 OAK STREET does not have accessible units.
Does 8007 OAK STREET have units with dishwashers?
Yes, 8007 OAK STREET has units with dishwashers.
Does 8007 OAK STREET have units with air conditioning?
No, 8007 OAK STREET does not have units with air conditioning.
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