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Centreville, VA
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5033 COOL FOUNTAIN LANE
Last updated September 14 2019 at 10:54 AM

5033 COOL FOUNTAIN LANE

5033 Cool Fountain Lane · No Longer Available
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Location

5033 Cool Fountain Lane, Centreville, VA 20120

Amenities

courtyard
Unit Amenities
Property Amenities
courtyard
MOVE-IN READY! VACANT! BEAUTIFUL 3 LEVEL TOWN HOME IN SOUGHT AFTER FAIRCREST COMMUNITY WITH SUNNY INTERIOR,CERAMIC TILE IN FOYER,HALLWAY, ALL BATHS KITCHEN AND BREAKFAST ROOM. LUXURY MASTER BEDROOM AND MASTER BATH. MAIN LEVEL STUDY/FAMILY ROOM, GREAT LOT AND LOCATION ACROSS FROM PARK . FRONT TO OPEN COURTYARD AND BACKS TO PRIVATE DEAD END DRIVE AND MINUTES TO FAIRLAKES AND FAIRFAX CORNER CLOSE TO MAJOR ROADS LIKE 29, 66, 50 AND FAIRFAX COUNTY PARKWAY. WALK TO THE STRINGFELLOW PARK AND RIDE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE have any available units?
5033 COOL FOUNTAIN LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Centreville, VA.
Is 5033 COOL FOUNTAIN LANE currently offering any rent specials?
5033 COOL FOUNTAIN LANE is not currently offering any rent specials.
Is 5033 COOL FOUNTAIN LANE pet-friendly?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Centreville.
Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE offer parking?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE does not offer parking.
Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE have units with washers and dryers?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE have a pool?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE does not have a pool.
Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE have accessible units?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE does not have accessible units.
Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE have units with dishwashers?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE does not have units with dishwashers.
Does 5033 COOL FOUNTAIN LANE have units with air conditioning?
No, 5033 COOL FOUNTAIN LANE does not have units with air conditioning.
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