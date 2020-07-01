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Richardson, TX
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717 Greenleaf Drive
Last updated June 9 2020 at 3:43 AM

717 Greenleaf Drive

717 Greenleaf Drive · No Longer Available
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Location

717 Greenleaf Drive, Richardson, TX 75080
Heights Park

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 717 Greenleaf Drive have any available units?
717 Greenleaf Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 717 Greenleaf Drive have?
Some of 717 Greenleaf Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 717 Greenleaf Drive currently offering any rent specials?
717 Greenleaf Drive is not currently offering any rent specials.
Is 717 Greenleaf Drive pet-friendly?
No, 717 Greenleaf Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Richardson.
Does 717 Greenleaf Drive offer parking?
Yes, 717 Greenleaf Drive offers parking.
Does 717 Greenleaf Drive have units with washers and dryers?
No, 717 Greenleaf Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 717 Greenleaf Drive have a pool?
No, 717 Greenleaf Drive does not have a pool.
Does 717 Greenleaf Drive have accessible units?
No, 717 Greenleaf Drive does not have accessible units.
Does 717 Greenleaf Drive have units with dishwashers?
Yes, 717 Greenleaf Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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