717 Greenleaf Drive

Amenities
BEAUTIFULLY REMODELED 3 BED, 2 AND A HALF BATH HOUSE IN RICHARDSON HEIGHTS! INCREDIBLE ATTENTION TO DETAIL. NEW CENTRAL HEAT & AIR, NEW INSULATION, NEW WINDOWS, COMPLETE REMODEL!! BEAUTIFUL KITCHEN!!! NEW STAINLESS STEEL APPLICANCES. HAND SCRAPED HARDWOOD FLOORS, WOOD-BURNING FIREPLACE NEW WOOD PRIVACY FENCE. SPRINKLER SYSTEM! 2 CAR GARAGE WITH OPENER. FANTASTIC FINISH-OUT WITH BEAUTIFUL UPDATES AND FINISH OUT NOT SEEN IN RENTAL HOUSES. ONE YEAR LEASE, SECURITY DEPOSIT EQUAL TO ONE MONTH'S RENT. $50 APPLICATION FEE PER ADULT. ONE YEAR LEASE.