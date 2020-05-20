All apartments in Richardson
Find more places like 3101 Kingsbury Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Richardson, TX
/
3101 Kingsbury Drive
Last updated June 1 2019 at 6:08 AM

3101 Kingsbury Drive

3101 Kingsbury Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Richardson
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all

Location

3101 Kingsbury Drive, Richardson, TX 75082
Creek Hollow Estates

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
Update: lease has been signed - not doing any more showings at this time. HARD TO FIND ONE STORY, 3 BEDROOM HOUSE IN CREEK HOLLOW ESTATES IN PRESTIGIOUS PISD. ZONED TO STINSON ELEM – ONE OF THE BEST ELEMENTARY SCHOOLS IN TEXAS. WELL MAINTAINED CORNER LOT WITH SS APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS, HARDWOOD FLOORS, NEW CARPET, FRESH PAINT, UPDATED MASTER BATH AND NEST THERMOSTAT. EXCELLENT LOCATION ONLY MINUTES FROM MAJOR HIGHWAYS 190 AND 75, MAJOR SHOPPING AND RETAIL CENTERS – FIREWHEEL AND CITY LINE, BRECKENRIDGE PARK, AND MAJOR CORPORATIONS LIKE RAYTHEON, STATE FARM, COLLINS AEROSPACE, FUJITSU.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3101 Kingsbury Drive have any available units?
3101 Kingsbury Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 3101 Kingsbury Drive have?
Some of 3101 Kingsbury Drive's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3101 Kingsbury Drive currently offering any rent specials?
3101 Kingsbury Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3101 Kingsbury Drive pet-friendly?
No, 3101 Kingsbury Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Richardson.
Does 3101 Kingsbury Drive offer parking?
Yes, 3101 Kingsbury Drive offers parking.
Does 3101 Kingsbury Drive have units with washers and dryers?
No, 3101 Kingsbury Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3101 Kingsbury Drive have a pool?
No, 3101 Kingsbury Drive does not have a pool.
Does 3101 Kingsbury Drive have accessible units?
No, 3101 Kingsbury Drive does not have accessible units.
Does 3101 Kingsbury Drive have units with dishwashers?
Yes, 3101 Kingsbury Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Rent an Apartment Out of State
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Jefferson Galatyn Park
1050 Galatyn Parkway
Richardson, TX 75082
Cue Galatyn Station
2305 Plaza Boulevard
Richardson, TX 75082
The Flats at Palisades
2625 Empire Drive
Richardson, TX 75080
GreenVUE Apartments
1350 N Greenville Ave
Richardson, TX 75081
The Lofts at Palisades
2525 Empire Dr
Richardson, TX 75080
Standard at CityLine I & II
1125 E Renner Rd
Richardson, TX 75080
Breckinridge Point
4250 E Renner Rd
Richardson, TX 75082
Society 190
850 Greenside Drive
Richardson, TX 75080

Similar Pages

Richardson 1 BedroomsRichardson 2 Bedrooms
Richardson Apartments with ParkingRichardson Dog Friendly Apartments
Richardson Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Frisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TXGrapevine, TX
Allen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TXRowlett, TXFlower Mound, TX

Apartments Near Colleges

The University of Texas at DallasAmberton University
El Centro CollegeUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District