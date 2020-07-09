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Richardson, TX
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2010 Cap Rock Drive
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2010 Cap Rock Drive

2010 Cap Rock Drive · No Longer Available
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Location

2010 Cap Rock Drive, Richardson, TX 75080
Canyon Creek

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2010 Cap Rock Drive have any available units?
2010 Cap Rock Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 2010 Cap Rock Drive have?
Some of 2010 Cap Rock Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2010 Cap Rock Drive currently offering any rent specials?
2010 Cap Rock Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2010 Cap Rock Drive pet-friendly?
No, 2010 Cap Rock Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Richardson.
Does 2010 Cap Rock Drive offer parking?
Yes, 2010 Cap Rock Drive offers parking.
Does 2010 Cap Rock Drive have units with washers and dryers?
No, 2010 Cap Rock Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2010 Cap Rock Drive have a pool?
No, 2010 Cap Rock Drive does not have a pool.
Does 2010 Cap Rock Drive have accessible units?
No, 2010 Cap Rock Drive does not have accessible units.
Does 2010 Cap Rock Drive have units with dishwashers?
Yes, 2010 Cap Rock Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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