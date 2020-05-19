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Richardson, TX
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1918 E Baylor Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1918 E Baylor Drive

1918 Baylor Dr · No Longer Available
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Location

1918 Baylor Dr, Richardson, TX 75081
Berkner Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
BEAUTIFUL ONE-STORY HOME, COMPLETELY REMODELED, FRESH PAINT EXTERIOR AND INTERIOR.UPDATED BATHROOMS,NEW GRANITE COUNTERTOP AND NICELY LOOKING BACKFLASH, NEW SS APPLIANCES. HVAC INSTALLED IN AUGUST 2016, ROOF INSTALLED IN OCTOBER 2016 (STILL UNDER LABOR WARRANTY),WATER HEATER INSTALED IN MAY 2018 (1 YR LABOR AND 6 YRS FACTORY WARRANTIES), FOUNDATION WORK DONE IN APRIL 2018 (LIFETIME TRANSFERABLE WARRANTY). BEAUTIFUL FLOORING, HARDWOOD IN LIVING ROOM, HALLWAY AREAS, TILES IN KITCHEN AND DINING ROOMS AND BATHROOMS, CARPET IN ALL BEDROOMS+CLOSETS. READY TO MOVE-IN. IT WON'T LAST LONG IN THIS QUIET NEIGHBORHOOD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1918 E Baylor Drive have any available units?
1918 E Baylor Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 1918 E Baylor Drive have?
Some of 1918 E Baylor Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1918 E Baylor Drive currently offering any rent specials?
1918 E Baylor Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1918 E Baylor Drive pet-friendly?
No, 1918 E Baylor Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Richardson.
Does 1918 E Baylor Drive offer parking?
Yes, 1918 E Baylor Drive offers parking.
Does 1918 E Baylor Drive have units with washers and dryers?
No, 1918 E Baylor Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1918 E Baylor Drive have a pool?
No, 1918 E Baylor Drive does not have a pool.
Does 1918 E Baylor Drive have accessible units?
No, 1918 E Baylor Drive does not have accessible units.
Does 1918 E Baylor Drive have units with dishwashers?
Yes, 1918 E Baylor Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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