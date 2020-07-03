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920 Avondale Lane
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920 Avondale Lane

920 Avondale Lane · No Longer Available
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Location

920 Avondale Lane, Plano, TX 75025

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 920 Avondale Lane have any available units?
920 Avondale Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 920 Avondale Lane have?
Some of 920 Avondale Lane's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 920 Avondale Lane currently offering any rent specials?
920 Avondale Lane is not currently offering any rent specials.
Is 920 Avondale Lane pet-friendly?
No, 920 Avondale Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 920 Avondale Lane offer parking?
Yes, 920 Avondale Lane offers parking.
Does 920 Avondale Lane have units with washers and dryers?
No, 920 Avondale Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 920 Avondale Lane have a pool?
No, 920 Avondale Lane does not have a pool.
Does 920 Avondale Lane have accessible units?
No, 920 Avondale Lane does not have accessible units.
Does 920 Avondale Lane have units with dishwashers?
Yes, 920 Avondale Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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