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8508 Severn Court
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8508 Severn Court

8508 Severn Court · No Longer Available
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Location

8508 Severn Court, Plano, TX 75024

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
pool table
garage
tennis court
BACK ON MARKET -2 APPLICANTS DIDN'T QUALIFY-CUSTOM HOME WILL BE GORGEOUS BY MOVE-IN JULY 15- WORK BEGINS WEEK OF JULY 10 -KITCHEN COUNTERTOPS TO BE REPLACED W. GRANITE - NEW SINK AND BACKSPLASH-ALL KITCHEN & MASTER BATH CABINETS TO BE PAINTED WHITE -WOOD FLOOR, CARPETING, BASEBOARDS AND TILE GROUT HAS BEEN CLEANED-CHANDELIERS & LIGHT FIXTURES TO BE REPLACED-AWESOME FLOOR PLAN-STACKED FORMALS-PERFECT FOR BILLIARD OR TABLE TENNIS-STUDY OFF ENTRY- LARGE FAMILY ROOM W. VAULTED CEILING-PHOTOS POSTED OF THE NEW LOOK -OVERSIZED MASTER IS SPLIT FOR PRIVACY -UPSTAIRS- A LARGE GAMEROOM, MEDIA RM, & 2 BEDRMS SHARE A JACK & JILL & 1 BEDRM HAS PRIVATE BATH -EXEMPLARY FRISCO SCHOOLS. WASHER & DRYER & REFRIGERATOR INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8508 Severn Court have any available units?
8508 Severn Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 8508 Severn Court have?
Some of 8508 Severn Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8508 Severn Court currently offering any rent specials?
8508 Severn Court is not currently offering any rent specials.
Is 8508 Severn Court pet-friendly?
No, 8508 Severn Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 8508 Severn Court offer parking?
Yes, 8508 Severn Court offers parking.
Does 8508 Severn Court have units with washers and dryers?
Yes, 8508 Severn Court offers units with in unit laundry.
Does 8508 Severn Court have a pool?
No, 8508 Severn Court does not have a pool.
Does 8508 Severn Court have accessible units?
No, 8508 Severn Court does not have accessible units.
Does 8508 Severn Court have units with dishwashers?
Yes, 8508 Severn Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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