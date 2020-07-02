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8508 Brooksby Drive
Last updated August 28 2019 at 6:11 AM

8508 Brooksby Drive

8508 Brooksby Drive · No Longer Available
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Location

8508 Brooksby Drive, Plano, TX 75024
Stonehaven Place

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8508 Brooksby Drive have any available units?
8508 Brooksby Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 8508 Brooksby Drive have?
Some of 8508 Brooksby Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8508 Brooksby Drive currently offering any rent specials?
8508 Brooksby Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8508 Brooksby Drive pet-friendly?
No, 8508 Brooksby Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 8508 Brooksby Drive offer parking?
Yes, 8508 Brooksby Drive offers parking.
Does 8508 Brooksby Drive have units with washers and dryers?
No, 8508 Brooksby Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8508 Brooksby Drive have a pool?
Yes, 8508 Brooksby Drive has a pool.
Does 8508 Brooksby Drive have accessible units?
No, 8508 Brooksby Drive does not have accessible units.
Does 8508 Brooksby Drive have units with dishwashers?
Yes, 8508 Brooksby Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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