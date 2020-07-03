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6705 Tamarron Lane
Last updated July 11 2019 at 2:51 PM

6705 Tamarron Lane

6705 Tamarron Lane · No Longer Available
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Location

6705 Tamarron Lane, Plano, TX 75024

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6705 Tamarron Lane have any available units?
6705 Tamarron Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 6705 Tamarron Lane have?
Some of 6705 Tamarron Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6705 Tamarron Lane currently offering any rent specials?
6705 Tamarron Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6705 Tamarron Lane pet-friendly?
No, 6705 Tamarron Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 6705 Tamarron Lane offer parking?
Yes, 6705 Tamarron Lane offers parking.
Does 6705 Tamarron Lane have units with washers and dryers?
No, 6705 Tamarron Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 6705 Tamarron Lane have a pool?
No, 6705 Tamarron Lane does not have a pool.
Does 6705 Tamarron Lane have accessible units?
No, 6705 Tamarron Lane does not have accessible units.
Does 6705 Tamarron Lane have units with dishwashers?
Yes, 6705 Tamarron Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
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