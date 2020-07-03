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4100 New Hope Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4100 New Hope Court

4100 New Hope Court · No Longer Available
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Location

4100 New Hope Court, Plano, TX 75024

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4100 New Hope Court have any available units?
4100 New Hope Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 4100 New Hope Court have?
Some of 4100 New Hope Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4100 New Hope Court currently offering any rent specials?
4100 New Hope Court is not currently offering any rent specials.
Is 4100 New Hope Court pet-friendly?
No, 4100 New Hope Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 4100 New Hope Court offer parking?
Yes, 4100 New Hope Court offers parking.
Does 4100 New Hope Court have units with washers and dryers?
No, 4100 New Hope Court does not offer units with in unit laundry.
Does 4100 New Hope Court have a pool?
No, 4100 New Hope Court does not have a pool.
Does 4100 New Hope Court have accessible units?
No, 4100 New Hope Court does not have accessible units.
Does 4100 New Hope Court have units with dishwashers?
Yes, 4100 New Hope Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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How much should you be paying for rent?

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