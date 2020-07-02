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3920 Dalston Lane
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

3920 Dalston Lane

3920 Dalston Lane · No Longer Available
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Location

3920 Dalston Lane, Plano, TX 75023

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3920 Dalston Lane have any available units?
3920 Dalston Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 3920 Dalston Lane have?
Some of 3920 Dalston Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3920 Dalston Lane currently offering any rent specials?
3920 Dalston Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3920 Dalston Lane pet-friendly?
No, 3920 Dalston Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 3920 Dalston Lane offer parking?
Yes, 3920 Dalston Lane offers parking.
Does 3920 Dalston Lane have units with washers and dryers?
No, 3920 Dalston Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3920 Dalston Lane have a pool?
Yes, 3920 Dalston Lane has a pool.
Does 3920 Dalston Lane have accessible units?
No, 3920 Dalston Lane does not have accessible units.
Does 3920 Dalston Lane have units with dishwashers?
Yes, 3920 Dalston Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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