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2800 Loch Haven Drive
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2800 Loch Haven Drive

2800 Loch Haven Drive · No Longer Available
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Location

2800 Loch Haven Drive, Plano, TX 75023

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
***All required forms and instructions are supplements to MLS listing. ONLY PROVIDED FORMS WILL BE ACCEPTED AT TIME OF APPLICATION***ABSOLUTELY BEAUTIFUL, METICULOUSLY MAINTAINED HOME IN SOUGHT AFTER WEST PLANO SCHOOL ZONE. 3 OVERSIZED BEDROOMS, 2 LIVING AREAS, 2 DINING AREAS PLUS A STUDY OFF MASTER BEDROOM. LEASE INCLUDES WASHER,DRYER AND REFRIDGERATOR. DOES NOT INCLUDE WINE COOLER. LANDSCAPED YARD ON QUIET INTERIOR CORNER LOT FULLY SPRINKLERED, 8 FT FENCE FOR PRIVACY. RING DOOR BELL SYSTEM. PETS ON A CASE BY CASE BASIS. NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2800 Loch Haven Drive have any available units?
2800 Loch Haven Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 2800 Loch Haven Drive have?
Some of 2800 Loch Haven Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2800 Loch Haven Drive currently offering any rent specials?
2800 Loch Haven Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2800 Loch Haven Drive pet-friendly?
Yes, 2800 Loch Haven Drive is pet friendly.
Does 2800 Loch Haven Drive offer parking?
No, 2800 Loch Haven Drive does not offer parking.
Does 2800 Loch Haven Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2800 Loch Haven Drive offers units with in unit laundry.
Does 2800 Loch Haven Drive have a pool?
No, 2800 Loch Haven Drive does not have a pool.
Does 2800 Loch Haven Drive have accessible units?
No, 2800 Loch Haven Drive does not have accessible units.
Does 2800 Loch Haven Drive have units with dishwashers?
Yes, 2800 Loch Haven Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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