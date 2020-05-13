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2400 Kimberly Lane
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2400 Kimberly Lane

2400 Kimberly Lane · No Longer Available
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Location

2400 Kimberly Lane, Plano, TX 75075
Stratford Estates

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
AVAILABLE FOR LEASE ONLY THROUGH THE HOME PARTNERS LEASE WITH THE RIGHT TO PURCHASE PROGRAM.
THIS PROGRAM DOES NOT REQUIRE YOU TO PURCHASE. READY TO MAKE YOUR OWN! SPARKLING POOL FENCED FROM SEPARATE LARGE PLAY AREA! DETACHED GARAGE WITH SIDE ENTRY GIVES YOU LOTS OF EXTRA YARD SPACE! RECENT UPDATES INCLUDE BATHROOM, CARPET, PAINT, FENCE STAIN, AND ELECTRICAL ALL IN 2019. HVAC, GARAGE DOOR OPENER IN 2018, AND WATER HEATER IN 2017. VERSATILE FLOOR PLAN WITH LARGE SECOND LIVING THAT COULD BE A STUDY AT FRONT ENTRY. 4TH BEDROOM IS SEPARATE FROM OTHERS WITH EN-SUITE BATH! REFRIGERATOR, WASHER, AND DRYER INCLUDED! MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2400 Kimberly Lane have any available units?
2400 Kimberly Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 2400 Kimberly Lane have?
Some of 2400 Kimberly Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2400 Kimberly Lane currently offering any rent specials?
2400 Kimberly Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2400 Kimberly Lane pet-friendly?
No, 2400 Kimberly Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 2400 Kimberly Lane offer parking?
Yes, 2400 Kimberly Lane offers parking.
Does 2400 Kimberly Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2400 Kimberly Lane offers units with in unit laundry.
Does 2400 Kimberly Lane have a pool?
Yes, 2400 Kimberly Lane has a pool.
Does 2400 Kimberly Lane have accessible units?
No, 2400 Kimberly Lane does not have accessible units.
Does 2400 Kimberly Lane have units with dishwashers?
Yes, 2400 Kimberly Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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