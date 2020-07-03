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944 Golden Grove Drive
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

944 Golden Grove Drive

944 Golden Grove Drive · No Longer Available
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Location

944 Golden Grove Drive, Lewisville, TX 75067

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
LOCATION! LOCATION! - CLOSE TO 3040, MUSIC CITY MALL, MINUTES TO 121 & DFW AIRPORT - RECENT INSTALLED HVAC - 14 SEER, DISHWASHER, AND MICROWAVE! BEAUTIFUL HOME WITH 2 LIVING AREAS PLUS GAME ROOM! LARGE KITCHEN W-S. STEEL APPL. INCLUDING REFRIGERATOR W-ICE MAKER! BREAKFAST BAR! STONE FIREPLACE IN FAMILY ROOM! UPSTAIRS BOASTS 3 BEDROOMS & GAME ROOM WITH SKYLIGHTS! EASY CARE WOOD LAMINATE FLOORS! NEW CARPET INSTALLED 11-2019 IN GAME ROOM & STAIRS! BACKYARD IS FENCED AND HAS FLAGSTONE PATIO! MASTER SHOWER REMODELED - 2017. OWNERS ARE RELATED TO SONDRA HAFT
ALL INFO DEEMED TO BE RELIABLE BUT NOT GUARANTEED. AGENT-TENANT TO VERIFY ALL MEASUREMENTS AND SCHOOLS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 944 Golden Grove Drive have any available units?
944 Golden Grove Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lewisville, TX.
How much is rent in Lewisville, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lewisville Rent Report.
What amenities does 944 Golden Grove Drive have?
Some of 944 Golden Grove Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 944 Golden Grove Drive currently offering any rent specials?
944 Golden Grove Drive is not currently offering any rent specials.
Is 944 Golden Grove Drive pet-friendly?
No, 944 Golden Grove Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lewisville.
Does 944 Golden Grove Drive offer parking?
Yes, 944 Golden Grove Drive offers parking.
Does 944 Golden Grove Drive have units with washers and dryers?
No, 944 Golden Grove Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 944 Golden Grove Drive have a pool?
No, 944 Golden Grove Drive does not have a pool.
Does 944 Golden Grove Drive have accessible units?
No, 944 Golden Grove Drive does not have accessible units.
Does 944 Golden Grove Drive have units with dishwashers?
Yes, 944 Golden Grove Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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