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Irving, TX
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1400 Meadow Drive
Last updated April 12 2019 at 5:49 AM

1400 Meadow Drive

1400 Meadow Drive · No Longer Available
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Location

1400 Meadow Drive, Irving, TX 75063
Valley Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
guest suite
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
guest suite
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1400 Meadow Drive have any available units?
1400 Meadow Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 1400 Meadow Drive have?
Some of 1400 Meadow Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1400 Meadow Drive currently offering any rent specials?
1400 Meadow Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1400 Meadow Drive pet-friendly?
Yes, 1400 Meadow Drive is pet friendly.
Does 1400 Meadow Drive offer parking?
Yes, 1400 Meadow Drive offers parking.
Does 1400 Meadow Drive have units with washers and dryers?
No, 1400 Meadow Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1400 Meadow Drive have a pool?
No, 1400 Meadow Drive does not have a pool.
Does 1400 Meadow Drive have accessible units?
No, 1400 Meadow Drive does not have accessible units.
Does 1400 Meadow Drive have units with dishwashers?
Yes, 1400 Meadow Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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