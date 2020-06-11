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Grapevine, TX
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1928 Big Bend Drive
Last updated November 21 2019 at 5:31 AM

1928 Big Bend Drive

1928 Big Bend Drive · No Longer Available
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Location

1928 Big Bend Drive, Grapevine, TX 76051

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
walk in closets
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
fireplace
oven
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1928 Big Bend Drive have any available units?
1928 Big Bend Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grapevine, TX.
How much is rent in Grapevine, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grapevine Rent Report.
What amenities does 1928 Big Bend Drive have?
Some of 1928 Big Bend Drive's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1928 Big Bend Drive currently offering any rent specials?
1928 Big Bend Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1928 Big Bend Drive pet-friendly?
No, 1928 Big Bend Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grapevine.
Does 1928 Big Bend Drive offer parking?
Yes, 1928 Big Bend Drive offers parking.
Does 1928 Big Bend Drive have units with washers and dryers?
No, 1928 Big Bend Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1928 Big Bend Drive have a pool?
No, 1928 Big Bend Drive does not have a pool.
Does 1928 Big Bend Drive have accessible units?
No, 1928 Big Bend Drive does not have accessible units.
Does 1928 Big Bend Drive have units with dishwashers?
No, 1928 Big Bend Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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