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1414 Stagecoach Way
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1414 Stagecoach Way

1414 Stagecoach Way · No Longer Available
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Location

1414 Stagecoach Way, Frisco, TX 75033
The Trails

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
LEASE ONLY AVAILABLE THRU HOMEPARTNERS - MUST BE APPROVED BY 1-11-19! HARDWOOD FLOORS, BACKYARD PERGOLA, MEDIA ROOM, GAME ROOM, AND GRANITE! MASTER IS A SERENE SANCTUARY WITH PRIVATE PATIO FOR YOUR MORNING COFFEE. CUSTOM CLOSETS IN THE MASTER. KITCHEN BOASTS MASSIVE ISLAND, WORKING DESK AND TONS OF CABINET SPACE. STONE FIREPLACE WITH GAS LOGS CREATES THE PERFECT WARMTH IN THE FAMILY ROOM OPEN TO THE KITCHEN AND IDEAL FOR ENTERTAINING. BRING YOUR WINE FOR THE WINE GROTTO WITH WROUGHT IRON GATE. NEW ROOF IN 2017. LIKE NEW CARPET UPSTAIRS. CAN'T BEAT THE LOCATION TO SCHOOLS AND NEIGHBORHOOD AMENITIES. THIS NEIGHBORHOOD IS FULL OF FUN FOR ALL AGES! CORBELL, COBB, WAKELAND. COME FAST IT WON'T LAST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1414 Stagecoach Way have any available units?
1414 Stagecoach Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 1414 Stagecoach Way have?
Some of 1414 Stagecoach Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1414 Stagecoach Way currently offering any rent specials?
1414 Stagecoach Way is not currently offering any rent specials.
Is 1414 Stagecoach Way pet-friendly?
No, 1414 Stagecoach Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 1414 Stagecoach Way offer parking?
Yes, 1414 Stagecoach Way offers parking.
Does 1414 Stagecoach Way have units with washers and dryers?
No, 1414 Stagecoach Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1414 Stagecoach Way have a pool?
No, 1414 Stagecoach Way does not have a pool.
Does 1414 Stagecoach Way have accessible units?
No, 1414 Stagecoach Way does not have accessible units.
Does 1414 Stagecoach Way have units with dishwashers?
Yes, 1414 Stagecoach Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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