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11197 Classic Lane
Last updated July 9 2019 at 9:26 PM

11197 Classic Lane

11197 Classic Lane · No Longer Available
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Location

11197 Classic Lane, Frisco, TX 75033

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
basketball court
game room
parking
bbq/grill
garage
THIS IS THE ONE! IT HAS IT ALL! LOCATION CAN'T BE BEAT! WALK TO TARGET AND STARBUCKS! GORGEOUS INTERIOR WITH WOOD FLOORS, FRESH PAINT, GRANITE COUNTERTOPS AND OUTDOOR LIVING AREA! TWO STORY LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE. SPACIOUS MEDIA AND GAMEROOM UP FOR LOADS OF FUN ALONG WITH 3 BIG BEDROOMS AND 2 FULL BATHROOMS! BACKYARD IS TRUE ENTERTAINING HEAVEN WITH BUILT-IN KITCHEN, FIREPLACE AND COVERED PATIO. DRIVEWAY SERVES AS BASKETBALL COURT WITH ROLLING GATE THAT KEEPS THE BALL IN PLAY! ENJOY WALKS AND BIKE RIDES ON COTTONWOOD CREEK TRAIL OF 3.7 MILES OF NATURE. WALK THE GREENBELTS TO ALL SCHOOLS...WHS, GRIFFIN, PINK. THIS ONE WON'T LAST COME FAST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11197 Classic Lane have any available units?
11197 Classic Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 11197 Classic Lane have?
Some of 11197 Classic Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11197 Classic Lane currently offering any rent specials?
11197 Classic Lane is not currently offering any rent specials.
Is 11197 Classic Lane pet-friendly?
No, 11197 Classic Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 11197 Classic Lane offer parking?
Yes, 11197 Classic Lane offers parking.
Does 11197 Classic Lane have units with washers and dryers?
No, 11197 Classic Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 11197 Classic Lane have a pool?
No, 11197 Classic Lane does not have a pool.
Does 11197 Classic Lane have accessible units?
No, 11197 Classic Lane does not have accessible units.
Does 11197 Classic Lane have units with dishwashers?
Yes, 11197 Classic Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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