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4615 El Campo Avenue
Last updated January 9 2020 at 9:42 PM

4615 El Campo Avenue

4615 El Campo Ave · No Longer Available
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Location

4615 El Campo Ave, Fort Worth, TX 76107
Arlington Heights

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
dog park
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
dog park
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4615 El Campo Avenue have any available units?
4615 El Campo Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 4615 El Campo Avenue have?
Some of 4615 El Campo Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4615 El Campo Avenue currently offering any rent specials?
4615 El Campo Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4615 El Campo Avenue pet-friendly?
Yes, 4615 El Campo Avenue is pet friendly.
Does 4615 El Campo Avenue offer parking?
Yes, 4615 El Campo Avenue offers parking.
Does 4615 El Campo Avenue have units with washers and dryers?
No, 4615 El Campo Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4615 El Campo Avenue have a pool?
No, 4615 El Campo Avenue does not have a pool.
Does 4615 El Campo Avenue have accessible units?
No, 4615 El Campo Avenue does not have accessible units.
Does 4615 El Campo Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4615 El Campo Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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