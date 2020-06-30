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174 Sycamore School Road
Last updated May 29 2020 at 3:11 AM

174 Sycamore School Road

174 Sycamore School Road · No Longer Available
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Location

174 Sycamore School Road, Fort Worth, TX 76134
Hallmark-Camelot

Amenities

granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 174 Sycamore School Road have any available units?
174 Sycamore School Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 174 Sycamore School Road have?
Some of 174 Sycamore School Road's amenities include granite counters, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 174 Sycamore School Road currently offering any rent specials?
174 Sycamore School Road is not currently offering any rent specials.
Is 174 Sycamore School Road pet-friendly?
Yes, 174 Sycamore School Road is pet friendly.
Does 174 Sycamore School Road offer parking?
Yes, 174 Sycamore School Road offers parking.
Does 174 Sycamore School Road have units with washers and dryers?
No, 174 Sycamore School Road does not offer units with in unit laundry.
Does 174 Sycamore School Road have a pool?
No, 174 Sycamore School Road does not have a pool.
Does 174 Sycamore School Road have accessible units?
No, 174 Sycamore School Road does not have accessible units.
Does 174 Sycamore School Road have units with dishwashers?
Yes, 174 Sycamore School Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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