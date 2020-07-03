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Fort Worth, TX
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10129 Star Fish Street
Last updated October 17 2019 at 11:56 PM

10129 Star Fish Street

10129 Star Fish Street · No Longer Available
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Location

10129 Star Fish Street, Fort Worth, TX 76244
Vista Meadows

Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
pool
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10129 Star Fish Street have any available units?
10129 Star Fish Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 10129 Star Fish Street have?
Some of 10129 Star Fish Street's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10129 Star Fish Street currently offering any rent specials?
10129 Star Fish Street is not currently offering any rent specials.
Is 10129 Star Fish Street pet-friendly?
No, 10129 Star Fish Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 10129 Star Fish Street offer parking?
Yes, 10129 Star Fish Street offers parking.
Does 10129 Star Fish Street have units with washers and dryers?
No, 10129 Star Fish Street does not offer units with in unit laundry.
Does 10129 Star Fish Street have a pool?
Yes, 10129 Star Fish Street has a pool.
Does 10129 Star Fish Street have accessible units?
No, 10129 Star Fish Street does not have accessible units.
Does 10129 Star Fish Street have units with dishwashers?
Yes, 10129 Star Fish Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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