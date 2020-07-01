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1904 Cavender Circle
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1904 Cavender Circle

1904 Cavender Circle · No Longer Available
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Location

1904 Cavender Circle, Denton, TX 76205

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1904 Cavender Circle have any available units?
1904 Cavender Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 1904 Cavender Circle have?
Some of 1904 Cavender Circle's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1904 Cavender Circle currently offering any rent specials?
1904 Cavender Circle is not currently offering any rent specials.
Is 1904 Cavender Circle pet-friendly?
No, 1904 Cavender Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 1904 Cavender Circle offer parking?
Yes, 1904 Cavender Circle offers parking.
Does 1904 Cavender Circle have units with washers and dryers?
No, 1904 Cavender Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 1904 Cavender Circle have a pool?
No, 1904 Cavender Circle does not have a pool.
Does 1904 Cavender Circle have accessible units?
No, 1904 Cavender Circle does not have accessible units.
Does 1904 Cavender Circle have units with dishwashers?
Yes, 1904 Cavender Circle has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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