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Corpus Christi, TX
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3026 Sunnybrook Road
Last updated June 18 2020 at 3:20 AM

3026 Sunnybrook Road

3026 Sunnybrook Rd · No Longer Available
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Location

3026 Sunnybrook Rd, Corpus Christi, TX 78415
Central City

Amenities

in unit laundry
carport
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
some paid utils
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
in unit laundry
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
carport
parking
3026 SUNNYBROOK RD., 78415 - SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN WITH LIVING AREA AND SEPARATE DINING OFF KITCHEN. CUTE PANTRY. APPLIANCES INCLUDED: STOVE, VENTAHOOD & REFRIGERATOR. 2 LARGE BEDROOMS, WALK IN CLOSET SPACE. CENTRAL HEAT & AIR. CEILING FANS. MINI BLINDS THROUGHOUT. SEPARATE WASHER/DRYER CLOSET. ASSIGNED COVERED CARPORT. NICE GRASSY AREA OR WALK TO PARK NEXT DOOR. YARD MAINTENANCE AND TRASH INCLUDED, SAVES YOU TIME & MONEY. LOCATED CLOSE TO SHOPPING, RESTAURANTS, EXPRESSWAY & MORE. MOVE IN READY. LEXINGTON ELEM, SOUTH PARK MIDDLE, MOODY HIGH SCHOOLS. SORRY, NO PETS. :( *THE SQUARE FEET FROM TAX OFFICE REFLECTS THE TOTAL OF TWO UNITS, ESTIMATE SQ FT CLOSER TO 880 SF*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3026 Sunnybrook Road have any available units?
3026 Sunnybrook Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Corpus Christi, TX.
How much is rent in Corpus Christi, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Corpus Christi Rent Report.
What amenities does 3026 Sunnybrook Road have?
Some of 3026 Sunnybrook Road's amenities include in unit laundry, carport, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3026 Sunnybrook Road currently offering any rent specials?
3026 Sunnybrook Road isn't currently offering any rent specials.
Is 3026 Sunnybrook Road pet-friendly?
No, 3026 Sunnybrook Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Corpus Christi.
Does 3026 Sunnybrook Road offer parking?
Yes, 3026 Sunnybrook Road does offer parking.
Does 3026 Sunnybrook Road have units with washers and dryers?
Yes, 3026 Sunnybrook Road offers units with in unit laundry.
Does 3026 Sunnybrook Road have a pool?
No, 3026 Sunnybrook Road does not have a pool.
Does 3026 Sunnybrook Road have accessible units?
No, 3026 Sunnybrook Road does not have accessible units.
Does 3026 Sunnybrook Road have units with dishwashers?
No, 3026 Sunnybrook Road does not have units with dishwashers.
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