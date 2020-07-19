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7646 Glen Falls
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7646 Glen Falls

7646 Glen Falls · No Longer Available
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Location

7646 Glen Falls, Bexar County, TX 78239

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CUTE 3 BR 2 BATH***FRESHLY PAINTED***NEW FLOORING***BIG COVERED PATIO*1 CAR GARAGE*NEISD SCHOOLS*MIRRORED CLOSET DOORS*EASY ACCESS TO FT. SAM & RANDOLPH AFB - CUTE 3 BR 2 BATH***FRESHLY PAINTED***NEW FLOORING***BIG COVERED PATIO*1 CAR GARAGE*NEISD SCHOOLS*MIRRORED CLOSET DOORS*EASY ACCESS TO FT. SAM & RANDOLPH AFB*$55 APPL. FEE IS NON-REFUNDABLE*APPL. FEE, SEC. DEP., PET FEE(S) & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CASH OR CERTIFIED FUNDS ONLY*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*1ST PET FEE IS NON-REFUNDABLE*PET RESTRICTIONS

(RLNE4576112)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7646 Glen Falls have any available units?
7646 Glen Falls doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
Is 7646 Glen Falls currently offering any rent specials?
7646 Glen Falls is not currently offering any rent specials.
Is 7646 Glen Falls pet-friendly?
Yes, 7646 Glen Falls is pet friendly.
Does 7646 Glen Falls offer parking?
Yes, 7646 Glen Falls offers parking.
Does 7646 Glen Falls have units with washers and dryers?
No, 7646 Glen Falls does not offer units with in unit laundry.
Does 7646 Glen Falls have a pool?
No, 7646 Glen Falls does not have a pool.
Does 7646 Glen Falls have accessible units?
No, 7646 Glen Falls does not have accessible units.
Does 7646 Glen Falls have units with dishwashers?
No, 7646 Glen Falls does not have units with dishwashers.
Does 7646 Glen Falls have units with air conditioning?
No, 7646 Glen Falls does not have units with air conditioning.
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