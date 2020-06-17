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Queens, NY
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89-15 102ST
Last updated April 11 2020 at 9:05 PM

89-15 102ST

8915 102nd St · (347) 531-4817
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Location

8915 102nd St, Queens, NY 11418
Richmond Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 1 bed, 1 bath, $1725 · Avail. now

$1,725

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1 Bed · 1 Bath · 780 sqft

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Amenities

recently renovated
clubhouse
some paid utils
range
oven
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Unit Amenities
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Property Amenities
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RENOVATED 1BR APARTMENT W. EIK - ONLY $1725 - Property Id: 238045

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LUIS BRIONES 347 531 4817
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/238045
Property Id 238045

No Dogs Allowed

(RLNE5620959)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 89-15 102ST have any available units?
89-15 102ST has a unit available for $1,725 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 89-15 102ST have?
Some of 89-15 102ST's amenities include recently renovated, clubhouse, and some paid utils. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 89-15 102ST currently offering any rent specials?
89-15 102ST isn't currently offering any rent specials.
Is 89-15 102ST pet-friendly?
No, 89-15 102ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 89-15 102ST offer parking?
No, 89-15 102ST does not offer parking.
Does 89-15 102ST have units with washers and dryers?
No, 89-15 102ST does not offer units with in unit laundry.
Does 89-15 102ST have a pool?
No, 89-15 102ST does not have a pool.
Does 89-15 102ST have accessible units?
No, 89-15 102ST does not have accessible units.
Does 89-15 102ST have units with dishwashers?
No, 89-15 102ST does not have units with dishwashers.
Does 89-15 102ST have units with air conditioning?
No, 89-15 102ST does not have units with air conditioning.
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