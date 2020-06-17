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Queens, NY
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83-57 118th Street
Last updated June 17 2020 at 8:20 AM

83-57 118th Street

83-57 118th Street · No Longer Available
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Location

83-57 118th Street, Queens, NY 11415
Kew Gardens

Amenities

patio / balcony
coffee bar
elevator
courtyard
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
coffee bar
courtyard
elevator
LOVE WHERE YOU LIVE - THESE ARE ACTUAL PHOTOS OF THIS UNIT
WELCOME TO ARDEN TERRACE - *APT IS THE SIZE OF A HOUSE*
SUN-FILLED SPACIOUS HARMONY 12 WINDOWS 9 CLOSETS & TREES OUT EVERY WINDOW!! WINDOWED KITCHEN & BATHS
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LIVE IN A GREAT BUILDING-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BROKER RESERVES THE RIGHT TO PHOTOS, TEXT, LANGUAGE USED AS EXCLUSIVELY OUR PROPERTY. ANY AGENT/BROKER/COMPANY USING OUR PHOTOS, TEXT, LANGUAGE WILL BE REPORTED TO THE STATE AND WILL BE PURSUED FOR ANY & ALL DAMAGES CAUSED BY SUCH ACTIONS. OXFORD PROPERTY GROUP - GIBRAAN ALI.
THANK YOU VERY MUCH.=) oxford647281

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 83-57 118th Street have any available units?
83-57 118th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queens, NY.
What amenities does 83-57 118th Street have?
Some of 83-57 118th Street's amenities include patio / balcony, coffee bar, and elevator. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 83-57 118th Street currently offering any rent specials?
83-57 118th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 83-57 118th Street pet-friendly?
No, 83-57 118th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 83-57 118th Street offer parking?
No, 83-57 118th Street does not offer parking.
Does 83-57 118th Street have units with washers and dryers?
No, 83-57 118th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 83-57 118th Street have a pool?
No, 83-57 118th Street does not have a pool.
Does 83-57 118th Street have accessible units?
No, 83-57 118th Street does not have accessible units.
Does 83-57 118th Street have units with dishwashers?
No, 83-57 118th Street does not have units with dishwashers.
Does 83-57 118th Street have units with air conditioning?
No, 83-57 118th Street does not have units with air conditioning.
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