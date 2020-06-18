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8990 Emery Lake Street
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8990 Emery Lake Street

8990 Emery Lake Street · (702) 610-7398
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Location

8990 Emery Lake Street, Paradise, NV 89123

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 8990 Emery Lake Street · Avail. now

$1,495

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3 Bed · 2 Bath · 1824 sqft

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Amenities

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CONTACT JO ANN MUNZ AT (702) 610-7398

(RLNE5667579)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8990 Emery Lake Street have any available units?
8990 Emery Lake Street has a unit available for $1,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 8990 Emery Lake Street currently offering any rent specials?
8990 Emery Lake Street isn't currently offering any rent specials.
Is 8990 Emery Lake Street pet-friendly?
No, 8990 Emery Lake Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise.
Does 8990 Emery Lake Street offer parking?
Yes, 8990 Emery Lake Street does offer parking.
Does 8990 Emery Lake Street have units with washers and dryers?
No, 8990 Emery Lake Street does not offer units with in unit laundry.
Does 8990 Emery Lake Street have a pool?
No, 8990 Emery Lake Street does not have a pool.
Does 8990 Emery Lake Street have accessible units?
No, 8990 Emery Lake Street does not have accessible units.
Does 8990 Emery Lake Street have units with dishwashers?
No, 8990 Emery Lake Street does not have units with dishwashers.
Does 8990 Emery Lake Street have units with air conditioning?
No, 8990 Emery Lake Street does not have units with air conditioning.
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