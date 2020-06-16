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West Long Branch, NJ
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25 Muncy Drive
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25 Muncy Drive

25 Muncy Drive · (732) 803-1234
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25 Muncy Drive, West Long Branch, NJ 07764
West Long Branch

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Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
oven
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25 Muncy Drive have any available units?
25 Muncy Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Long Branch, NJ.
What amenities does 25 Muncy Drive have?
Some of 25 Muncy Drive's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25 Muncy Drive currently offering any rent specials?
25 Muncy Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 25 Muncy Drive pet-friendly?
No, 25 Muncy Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Long Branch.
Does 25 Muncy Drive offer parking?
Yes, 25 Muncy Drive does offer parking.
Does 25 Muncy Drive have units with washers and dryers?
No, 25 Muncy Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 25 Muncy Drive have a pool?
Yes, 25 Muncy Drive has a pool.
Does 25 Muncy Drive have accessible units?
No, 25 Muncy Drive does not have accessible units.
Does 25 Muncy Drive have units with dishwashers?
No, 25 Muncy Drive does not have units with dishwashers.
Does 25 Muncy Drive have units with air conditioning?
No, 25 Muncy Drive does not have units with air conditioning.
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