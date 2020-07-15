3327 NELL ROSE Court

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THREE BEDROOM CONDO IN QUIET ROYAL OAK COMPLEX. LARGE LIVING ROOM WITH FIREPLACE, HARDWOOD FLOORS AND VAULTED CEILING. FIRST FLOOR MASTER SUITE WITH ATTACHED BATH WITH DUAL SINKS, CERAMIC SHOWER AND WALK IN CLOSET. OPEN KITCHEN WITH CHERRY CABINETS AND ALL APPLIANCES INCLUDED. TWO BEDROOMS, SECOND FULL BATH AND FLEX SPACE UPSTAIRS. FRESH INTERIOR PAINT AND AVAILABLE IMMEDIATELY. ATTACHED GARAGE, FIRST FLOOR LAUNDRY, AND BASEMENT. OWNER IS OPEN TO A TWO YEAR LEASE. $150 PET FEE FOR APPROVED PETS. NO SMOKING. ONE MONTH SECURITY DEPOSIT.