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Royal Oak, MI
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3327 NELL ROSE Court
Last updated July 7 2020 at 10:08 PM

3327 NELL ROSE Court

3327 Nell Rose Ct · (248) 435-1100
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Location

3327 Nell Rose Ct, Royal Oak, MI 48073
Royal Oak

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 4 · Avail. now

$2,600

3 Bed · 2 Bath · 1915 sqft

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Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
fee: 150
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3327 NELL ROSE Court have any available units?
3327 NELL ROSE Court has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 3327 NELL ROSE Court have?
Some of 3327 NELL ROSE Court's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3327 NELL ROSE Court currently offering any rent specials?
3327 NELL ROSE Court is not currently offering any rent specials.
Is 3327 NELL ROSE Court pet-friendly?
Yes, 3327 NELL ROSE Court is pet friendly.
Does 3327 NELL ROSE Court offer parking?
Yes, 3327 NELL ROSE Court offers parking.
Does 3327 NELL ROSE Court have units with washers and dryers?
No, 3327 NELL ROSE Court does not offer units with in unit laundry.
Does 3327 NELL ROSE Court have a pool?
No, 3327 NELL ROSE Court does not have a pool.
Does 3327 NELL ROSE Court have accessible units?
No, 3327 NELL ROSE Court does not have accessible units.
Does 3327 NELL ROSE Court have units with dishwashers?
No, 3327 NELL ROSE Court does not have units with dishwashers.
Interested in 3327 NELL ROSE Court?
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