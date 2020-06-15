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301 PARK Avenue
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

301 PARK Avenue

301 Park Ave · (734) 432-2002
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Location

301 Park Ave, Royal Oak, MI 48067
Royal Oak

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,975

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2 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

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Amenities

in unit laundry
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PLEASE NO SMOKING NO PETS
NOTE:AGENT RELATED TO OWNER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 301 PARK Avenue have any available units?
301 PARK Avenue has a unit available for $1,975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 301 PARK Avenue have?
Some of 301 PARK Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 301 PARK Avenue currently offering any rent specials?
301 PARK Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 301 PARK Avenue pet-friendly?
No, 301 PARK Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Royal Oak.
Does 301 PARK Avenue offer parking?
Yes, 301 PARK Avenue does offer parking.
Does 301 PARK Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 301 PARK Avenue offers units with in unit laundry.
Does 301 PARK Avenue have a pool?
No, 301 PARK Avenue does not have a pool.
Does 301 PARK Avenue have accessible units?
No, 301 PARK Avenue does not have accessible units.
Does 301 PARK Avenue have units with dishwashers?
Yes, 301 PARK Avenue has units with dishwashers.
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