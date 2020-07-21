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Wheaton, MD
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10707 GLENHAVEN DR
Last updated September 11 2019 at 11:27 AM

10707 GLENHAVEN DR

10707 Glenhaven Drive · No Longer Available
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Location

10707 Glenhaven Drive, Wheaton, MD 20902
Wheaton-Glenmont

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
ENJOY THIS PERFECT LOCATION SITUATED AT A QUIET BLOCK. THIS RAISED RAMBLER HAS MOST OF THE THINGS YOU NEED. ALSO CLOSE TO WHEATON MALL FOR ALL YOUR SHOPPING AND 495 FOR CONVENIENCE AND HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT ENTIRE MAIN LEVEL, KITCHEN RECENTLY UPDATED; FINISH BASEMENT HAS PLENTY OF ROOM ;AN OFFICE SPACE AND FOR STORAGE. AVAIL IMED GOOD CREDIT REQUIRED, PETS OK BY CASE BY CASE.IT HAS A WALK OUT BASEMENT AND A DECK WITH TWO ENTRANCES. Detached Garage with about 4 cars parking, 1 car Garage Space. AND SHOWING WILL START ON FRIDAY 8/30/19. BASEMENT HAS SUMP PUMP.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10707 GLENHAVEN DR have any available units?
10707 GLENHAVEN DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wheaton, MD.
What amenities does 10707 GLENHAVEN DR have?
Some of 10707 GLENHAVEN DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10707 GLENHAVEN DR currently offering any rent specials?
10707 GLENHAVEN DR is not currently offering any rent specials.
Is 10707 GLENHAVEN DR pet-friendly?
Yes, 10707 GLENHAVEN DR is pet friendly.
Does 10707 GLENHAVEN DR offer parking?
Yes, 10707 GLENHAVEN DR offers parking.
Does 10707 GLENHAVEN DR have units with washers and dryers?
Yes, 10707 GLENHAVEN DR offers units with in unit laundry.
Does 10707 GLENHAVEN DR have a pool?
No, 10707 GLENHAVEN DR does not have a pool.
Does 10707 GLENHAVEN DR have accessible units?
No, 10707 GLENHAVEN DR does not have accessible units.
Does 10707 GLENHAVEN DR have units with dishwashers?
Yes, 10707 GLENHAVEN DR has units with dishwashers.
Does 10707 GLENHAVEN DR have units with air conditioning?
No, 10707 GLENHAVEN DR does not have units with air conditioning.
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