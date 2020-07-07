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5802 NICHOLSON LN #2-507
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5802 NICHOLSON LN #2-507

5802 Nicholson Ln · No Longer Available
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Location

5802 Nicholson Ln, North Bethesda, MD 20852

Amenities

in unit laundry
dishwasher
tennis court
bbq/grill
ice maker
bathtub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
ice maker
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
bbq/grill
lobby
tennis court
SOUGHT-AFTER FALLSWOOD. DISTINGUISHED LUXURY COMMUNITY WITH BEAUTIFUL LOBBY. NEAR EVERYTHING! 2 BLOCKS TO METRO, SHOPS & RESTAURANTS. AQUATIC CENTER ACROSS THE STREET. 3 BLOCKS TO PIKE & ROSE. 1 METRO STOP TO STRATHMORE. LARGEST 2 BEDROOM FLOOR PLAN 1,300+ SQ. FT W/GRAND FOYER, TABLE-SPACE KITCHEN, LARGE MASTER BATH W/SOAKING TUB & SEPARATE SHOWER. FULL SIZE W&D. THIS APT.'S GENEROUS SIZE PUTS OTHERS TO SHAME! INCREDIBLE STATE-OF-THE-ART ROOF TOP PARK W/BEAUTIFUL PLANTINGS, WALKING PATH, GAS GRILLS & TENNIS COURT. PERFECT FOR PEACEFUL ALFRESCO DINING OR JUST READING A BOOK. NO OTHER BUILDING COMPARES IN THIS REGARD. EASY, CONVENIENT LIVING THAT'S HARD TO BEAT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have any available units?
5802 NICHOLSON LN #2-507 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Bethesda, MD.
What amenities does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have?
Some of 5802 NICHOLSON LN #2-507's amenities include in unit laundry, dishwasher, and tennis court. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5802 NICHOLSON LN #2-507 currently offering any rent specials?
5802 NICHOLSON LN #2-507 is not currently offering any rent specials.
Is 5802 NICHOLSON LN #2-507 pet-friendly?
No, 5802 NICHOLSON LN #2-507 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bethesda.
Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 offer parking?
No, 5802 NICHOLSON LN #2-507 does not offer parking.
Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have units with washers and dryers?
Yes, 5802 NICHOLSON LN #2-507 offers units with in unit laundry.
Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have a pool?
No, 5802 NICHOLSON LN #2-507 does not have a pool.
Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have accessible units?
No, 5802 NICHOLSON LN #2-507 does not have accessible units.
Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have units with dishwashers?
Yes, 5802 NICHOLSON LN #2-507 has units with dishwashers.
Does 5802 NICHOLSON LN #2-507 have units with air conditioning?
No, 5802 NICHOLSON LN #2-507 does not have units with air conditioning.
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