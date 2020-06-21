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5723 BREWER HOUSE CIR
Last updated May 31 2020 at 9:35 PM

5723 BREWER HOUSE CIR

5723 Brewer House Circle · (866) 677-6937
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Location

5723 Brewer House Circle, North Bethesda, MD 20852

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,400

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
parking
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pool
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TOWNHOME IN PREMIER NORTH BETHESDA LOCATION WITH 3 BEDROOMS PLUS OFFICE AND 3.5 BATHS. SPACIOUS MASTER SUITE WITH 2 WALK-IN CLOSETS, MASTER BATH WITH DOUBLE SINKS AND SEPARATE SOAKING TUB AND SHOWER. FINISHED LOWER LEVEL WITH SEPARATE LAUNDRY ROOM AND STORAGE. LOVELY PRIVATE COURTYARD PATIO FOR ENTERTAINING AND OUTDOOR LIVING. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE HARDWOOD FLOORS, FIREPLACE, EAT-IN KITCHEN, SEPARATE DINING ROOM , GRANITE COUNTER TOPS AND A WINE COOLER. COMMUNITY POOL, TENNIS COURT, WALKING TRAILS, TOT LOT AND PARKING. HALF MILE TO METRO, CONVENIENT TO SHOPPING, RESTAURANTS, NIH AND WALTER REED. SORRY NO PETS, NO SMOKING. APPROXIMATE NEW TENANT MOVE-IN 8/15/2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5723 BREWER HOUSE CIR have any available units?
5723 BREWER HOUSE CIR has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5723 BREWER HOUSE CIR have?
Some of 5723 BREWER HOUSE CIR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5723 BREWER HOUSE CIR currently offering any rent specials?
5723 BREWER HOUSE CIR isn't currently offering any rent specials.
Is 5723 BREWER HOUSE CIR pet-friendly?
No, 5723 BREWER HOUSE CIR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bethesda.
Does 5723 BREWER HOUSE CIR offer parking?
Yes, 5723 BREWER HOUSE CIR does offer parking.
Does 5723 BREWER HOUSE CIR have units with washers and dryers?
Yes, 5723 BREWER HOUSE CIR offers units with in unit laundry.
Does 5723 BREWER HOUSE CIR have a pool?
Yes, 5723 BREWER HOUSE CIR has a pool.
Does 5723 BREWER HOUSE CIR have accessible units?
No, 5723 BREWER HOUSE CIR does not have accessible units.
Does 5723 BREWER HOUSE CIR have units with dishwashers?
Yes, 5723 BREWER HOUSE CIR has units with dishwashers.
Does 5723 BREWER HOUSE CIR have units with air conditioning?
No, 5723 BREWER HOUSE CIR does not have units with air conditioning.
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