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Germantown, MD
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20573 SUMMERSONG LANE
Last updated February 12 2020 at 9:25 AM

20573 SUMMERSONG LANE

20573 Summersong Lane · No Longer Available
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Location

20573 Summersong Lane, Germantown, MD 20874

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
ceiling fan
extra storage
ice maker
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
extra storage
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20573 SUMMERSONG LANE have any available units?
20573 SUMMERSONG LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 20573 SUMMERSONG LANE have?
Some of 20573 SUMMERSONG LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20573 SUMMERSONG LANE currently offering any rent specials?
20573 SUMMERSONG LANE is not currently offering any rent specials.
Is 20573 SUMMERSONG LANE pet-friendly?
No, 20573 SUMMERSONG LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Germantown.
Does 20573 SUMMERSONG LANE offer parking?
No, 20573 SUMMERSONG LANE does not offer parking.
Does 20573 SUMMERSONG LANE have units with washers and dryers?
Yes, 20573 SUMMERSONG LANE offers units with in unit laundry.
Does 20573 SUMMERSONG LANE have a pool?
No, 20573 SUMMERSONG LANE does not have a pool.
Does 20573 SUMMERSONG LANE have accessible units?
No, 20573 SUMMERSONG LANE does not have accessible units.
Does 20573 SUMMERSONG LANE have units with dishwashers?
Yes, 20573 SUMMERSONG LANE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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