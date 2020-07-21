All apartments in Dundalk
Find more places like 3519 DUNHAVEN ROAD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dundalk, MD
/
3519 DUNHAVEN ROAD
Last updated January 21 2020 at 7:27 AM

3519 DUNHAVEN ROAD

3519 Dunhaven Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dundalk
See all
Cheap Apartments
See all
Pet Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3519 Dunhaven Road, Dundalk, MD 21222

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
GREAT RENTAL OPPORTUNITY IN DUNDALK! FULLY UPDATED HOME FEATURING HARDWOOD FLOORS, GRANITE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEWER KITCHEN CABINETS. SECOND FLOOR HAS TWO BEDROOMS, BOTH HAVING HARDWOOD FLOORS AND A CEILING FAN. UPDATED FULL BATHROOM W/ CERAMIC TILE. THERE IS ALSO A FULLY FINISHED BASEMENT WITH STORAGE, FULL BATHROOM AND LAUNDRY ROOM. FENCED REAR YARD WITH STORAGE SHED. ALSO HAS COVERED FRONT PORCH. APPLICANTS MUST HAVE EXCELLENT CREDIT AND REFERENCES. MINIMUM ONE YEAR LEASE. ONE MONTH SECURITY DEPOSIT. MUST USE L/BROKER RENTAL APPLICATION AND LEASE. APPLICATION FEE IS $50 PER PERSON AGE 18 OR OVER. AGENTS: APPLICATIONS ARE IN VIEW DOCUMENTS. TENANTS: ANY LICENSED REAL ESTATE AGENT CAN MAKE AN APPOINTMENT TO SHOW THIS HOME. THIS IS NOT A RENT TO OWN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3519 DUNHAVEN ROAD have any available units?
3519 DUNHAVEN ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dundalk, MD.
How much is rent in Dundalk, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dundalk Rent Report.
What amenities does 3519 DUNHAVEN ROAD have?
Some of 3519 DUNHAVEN ROAD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3519 DUNHAVEN ROAD currently offering any rent specials?
3519 DUNHAVEN ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 3519 DUNHAVEN ROAD pet-friendly?
No, 3519 DUNHAVEN ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dundalk.
Does 3519 DUNHAVEN ROAD offer parking?
No, 3519 DUNHAVEN ROAD does not offer parking.
Does 3519 DUNHAVEN ROAD have units with washers and dryers?
No, 3519 DUNHAVEN ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 3519 DUNHAVEN ROAD have a pool?
No, 3519 DUNHAVEN ROAD does not have a pool.
Does 3519 DUNHAVEN ROAD have accessible units?
No, 3519 DUNHAVEN ROAD does not have accessible units.
Does 3519 DUNHAVEN ROAD have units with dishwashers?
No, 3519 DUNHAVEN ROAD does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Forms Needed to Rent an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Holiday Gate Apartments
1610 Melbourne Rd
Dundalk, MD 21222
Pangea Springs
2123 Dundalk Ave
Dundalk, MD 21222
Dundalk Village Apartments
2 Dunmanway
Dundalk, MD 21222

Similar Pages

Dundalk 1 Bedroom ApartmentsDundalk 2 Bedroom Apartments
Dundalk Apartments with ParkingDundalk Cheap Apartments
Dundalk Pet Friendly ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MD
Laurel, MDOdenton, MDHyattsville, MDCatonsville, MDPikesville, MDBel Air South, MDBowie, MDCollege Park, MDPerry Hall, MDMilford Mill, MDParkville, MD
Woodlawn, MDMiddle River, MDCarney, MDRosedale, MDEdgewood, MDChillum, MDRandallstown, MDElkridge, MDLandover, MDReisterstown, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityBaltimore City Community College
University of BaltimoreCoppin State University
Goucher College