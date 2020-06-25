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Crofton, MD
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1712 FOXDALE COURT
Last updated April 23 2020 at 1:27 AM

1712 FOXDALE COURT

1712 Foxdale Court · No Longer Available
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Location

1712 Foxdale Court, Crofton, MD 21114

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1712 FOXDALE COURT have any available units?
1712 FOXDALE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Crofton, MD.
What amenities does 1712 FOXDALE COURT have?
Some of 1712 FOXDALE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1712 FOXDALE COURT currently offering any rent specials?
1712 FOXDALE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 1712 FOXDALE COURT pet-friendly?
Yes, 1712 FOXDALE COURT is pet friendly.
Does 1712 FOXDALE COURT offer parking?
No, 1712 FOXDALE COURT does not offer parking.
Does 1712 FOXDALE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 1712 FOXDALE COURT offers units with in unit laundry.
Does 1712 FOXDALE COURT have a pool?
No, 1712 FOXDALE COURT does not have a pool.
Does 1712 FOXDALE COURT have accessible units?
No, 1712 FOXDALE COURT does not have accessible units.
Does 1712 FOXDALE COURT have units with dishwashers?
Yes, 1712 FOXDALE COURT has units with dishwashers.
Does 1712 FOXDALE COURT have units with air conditioning?
No, 1712 FOXDALE COURT does not have units with air conditioning.
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