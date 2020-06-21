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Bel Air South, MD
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1501 MARBORO COURT
Last updated June 20 2020 at 7:20 AM

1501 MARBORO COURT

1501 Marboro Court · (410) 893-1200
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Location

1501 Marboro Court, Bel Air South, MD 21014
Country Club Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath · 3672 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
ice maker
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
THIS PROPERTY CAN BE SHOWN AS A VIRTUAL TOUR ONLY UNTIL JUNE 27TH, 2020 HOUSE WILL BE VACATE AS FOR THIS DATE . CHARMING SPACIOUS COLONIAL NESTLED IN AT THE END OF A WOODED CUL DE SAC. HARDWOOD FLOORS THRU OUT, ALL APPLIANCES INCLUDED, 1ST FLOOR LAUNDRY, COZY SUN ROOM ADDITION OFF OF THE 1ST FLOOR FAMILY ROOM, HUGE DECK FACING LOTS OF TREES! LOWER LEVEL WITH BAR, HALF BATH AND WALK OUT , WITH NEW CARPET. APPLICATION FEE IS $50 PER PERSONMUST USE WEICHERT REALTORS DIANA REALTY APPLICATION AND LEASE AGREEMENT . 1ST MONTH RENT AND SECURITY DEPOSIT MONIES ARE DUE IMMEDIATELY AFTER APPLICATION APPROVAL BY THE OWNER IN THE FORM OF A CASHIERS CHECK OR MONEY ORDERS. AVAILABLE FOR A LONG TERM LEASE NO PETS, NO SMOKING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1501 MARBORO COURT have any available units?
1501 MARBORO COURT has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1501 MARBORO COURT have?
Some of 1501 MARBORO COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1501 MARBORO COURT currently offering any rent specials?
1501 MARBORO COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 1501 MARBORO COURT pet-friendly?
No, 1501 MARBORO COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 1501 MARBORO COURT offer parking?
No, 1501 MARBORO COURT does not offer parking.
Does 1501 MARBORO COURT have units with washers and dryers?
Yes, 1501 MARBORO COURT offers units with in unit laundry.
Does 1501 MARBORO COURT have a pool?
No, 1501 MARBORO COURT does not have a pool.
Does 1501 MARBORO COURT have accessible units?
No, 1501 MARBORO COURT does not have accessible units.
Does 1501 MARBORO COURT have units with dishwashers?
Yes, 1501 MARBORO COURT has units with dishwashers.
Does 1501 MARBORO COURT have units with air conditioning?
No, 1501 MARBORO COURT does not have units with air conditioning.
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