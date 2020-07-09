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2817 Henley Lane
Last updated July 13 2020 at 5:20 PM

2817 Henley Lane

2817 Henley Lane · (630) 442-4411
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Location

2817 Henley Lane, Naperville, IL 60540

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,700

4 Bed · 3 Bath · 1783 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
END UNIT. OPEN FLOOR PLAN. ELEGANT AND SPACIOUS BELMONT MODEL. PLENTY OF WINDOWS AND LIGHT. FEATURES INCLUDE 9 FT CEILINGS, DARK STAINED WIDE-PLANK HARDWOOD FLOORS, 14 CAN LIGHTS, MAPLE KIT. CABINETS, GRANITE COUNTERS + ISLAND, SS APPLIANCES, UPGRADED BATHS WITH TILE & GLASS WALLS, COVERED PORCH, & BALCONY DECK. BONUS ROOM CAN BE A 4TH BEDROOM. BEAUTIFUL COMMON GROUNDS W/ WALKING PATH & POND. CONVENIENT TO SHOPPING, DINING, TRAIN AND MAJOR ROADS. AWARD WINNING DIST. 204 SCHOOLS. AVAILABLE FOR LATE AUGUST TO EARLY SEPTEMBER OCCUPANCY. RENT DISCOUNTED WITH A 2 YEAR LEASE. **AGENTS AND/OR PERSPECTIVE RENTERS EXPOSED TO COVID 19 OR WITH A COUGH OR FEVER ARE NOT TO ENTER THE HOME UNTIL THEY RECEIVE MEDICAL CLEARANCE.**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2817 Henley Lane have any available units?
2817 Henley Lane has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naperville, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naperville Rent Report.
What amenities does 2817 Henley Lane have?
Some of 2817 Henley Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2817 Henley Lane currently offering any rent specials?
2817 Henley Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2817 Henley Lane pet-friendly?
No, 2817 Henley Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 2817 Henley Lane offer parking?
Yes, 2817 Henley Lane offers parking.
Does 2817 Henley Lane have units with washers and dryers?
No, 2817 Henley Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2817 Henley Lane have a pool?
No, 2817 Henley Lane does not have a pool.
Does 2817 Henley Lane have accessible units?
No, 2817 Henley Lane does not have accessible units.
Does 2817 Henley Lane have units with dishwashers?
No, 2817 Henley Lane does not have units with dishwashers.
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