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243 BOX CAR Avenue
Last updated June 8 2020 at 4:27 PM

243 BOX CAR Avenue

243 Box Car Avenue · (630) 235-2897
COVID-19 Update
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Location

243 Box Car Avenue, Naperville, IL 60540
Downtown Naperville

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,195

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3 Bed · 4 Bath · 2310 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 243 BOX CAR Avenue have any available units?
243 BOX CAR Avenue has a unit available for $3,195 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 243 BOX CAR Avenue have?
Some of 243 BOX CAR Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 243 BOX CAR Avenue currently offering any rent specials?
243 BOX CAR Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 243 BOX CAR Avenue pet-friendly?
No, 243 BOX CAR Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 243 BOX CAR Avenue offer parking?
Yes, 243 BOX CAR Avenue does offer parking.
Does 243 BOX CAR Avenue have units with washers and dryers?
No, 243 BOX CAR Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 243 BOX CAR Avenue have a pool?
No, 243 BOX CAR Avenue does not have a pool.
Does 243 BOX CAR Avenue have accessible units?
No, 243 BOX CAR Avenue does not have accessible units.
Does 243 BOX CAR Avenue have units with dishwashers?
Yes, 243 BOX CAR Avenue has units with dishwashers.
Does 243 BOX CAR Avenue have units with air conditioning?
No, 243 BOX CAR Avenue does not have units with air conditioning.
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